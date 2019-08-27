شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..رئيس الوزراء يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ،غدا الأربعاء ،إجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية .

وكانت الحكومة قد وافقت خلال إجتماعها الأخير على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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