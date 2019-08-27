هيئة جودة التعليم تعتمد كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بجامعة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء قراراً، بمنح كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتماد الجودة لمنظومتها التعليمية والعلمية، والتي تأتي تتويجاً لجهود الكلية والجامعة فى توفير أفضل وأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجيه والتربوية، للمساهمة فى ضخ كوادر مؤهلة علمياً للتعامل مع ملف صناعة الدواء بمصر الهام ليس للشعب المصرى فحسب، بل للشعوب العربية بالمنطقة التى تعتمد عليه لصحة شعوبها. Advertisements

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