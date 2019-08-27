شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نيو جيزة تعلن أماكن شاغرة بكلية الاقتصاد بالتعاون مع Kings’ College London والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة نيو جيزة، عن توفر أماكن شاغرة للالتحاق بكلية الاقتصاد والسياسة بالتعاون الأكاديمى مع جامعة Kings’ College London والمصنفة ضمن أفضل 30 جامعة على مستوى العالم، حيث تقبل الكلية الجديدة طلبات الالتحاق الآن من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة ومن خلال زيارات الحرم الجامعى المفتوحة للزوار على مدار الاسبوع.

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وقالت الجامعة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التعاون الأكاديمى مع King's College London تهدف إلى تطوير الدراسة بكلية الاقتصاد والسياسة لتتوافق مع المعايير الدولية، ومن خلالها تلتزم King's College London بتوفير الدعم العلمى والأكاديمى لجامعة نيو جيزة علاوة على التعاون بين أطقم التدريس فى الجامعتين فى مجالات التخطيط الاستراتيجى والتنظيم وإدارة برنامج الاقتصاد والسياسة الجديد بجامعة نيو جيزة.

وتطمح الجامعة إلى أن تصبح الكلية الجديدة مؤسسة تعليمية رائدة فى الاقتصاد والسياسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تهدف الكلية إلى إعداد خريجيها، سواء الاقتصاديون أو العلماء السياسيين، لمواجهة التغيرات الدولية المستمرة، وأن يكونوا فاعلين سياسيين نشطين وقادة على مستوى رفيع، وتنبع هذه الرؤية من الإيمان بأن الخلفية التعليمية الصلبة والإدارة الجيدة للمهارات الشخصية والأدوات التحليلية، فضلًا عن التفاعل المستمر مع الخبراء والمهنيين، من خلال الأنشطة اللا منهجية، كلها ذات أهمية كبيرة فى تشكيل جيل ناجح.