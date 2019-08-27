الأوقاف: 105 ملايين جنيه إجمالي عائدات صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي المتحصلات من مشروع صكوك الأضاحي بلغ 105 ملايين جنيه.
ووجهت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، الشكر والتقدير لكل من أسهم أو أعان في إنجاح المشروع، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في العمل على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.
وأعلنت وزارة الأوقاف مواصلة توزيع لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين، بتوزيع عشرة أطنان على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019م بمحافظات : قنا - والفيوم - والبحر الأحمر - بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتي: قنا - والفيوم - و(2) طن لمحافظة البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 115 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج - البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية - الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر).
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