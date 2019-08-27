"القوى العاملة" تتابع صرف العلاوات للعاملين في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، تنفيذ رؤية الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لـ 27 مديرية للقوى العاملة على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، وإعداد ووضع الخطط للبرامج التدريبية بمركز تدريب مهني المستقبل خلال العام التدريبي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على 18 مهنة متاحه المهن بالمركز، مع الوضع في الاعتبار إضافة المهن الجديدة والمستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتدريب راغبي العمل عليها.

Advertisements

وبدأت المديرية اليوم من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها في تنفيذ توجيهات الوزير بمتابعة تنفيذ الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة صرف العلاوات المستحقة للعاملين بهذه الشركات وحصولهم على حقوقهم كاملة.

كما بدأت المديرية في إعداد المطبوعات واللافتات للإعلان عن هذه الدورات، من خلال المكتب الإعلامي لوزارة القوي العاملة لتوعية الشباب بالدورات التي ينظمها مركز تدريب المستقبل وأهميتها لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ورشة تدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بإحدى القاعات بمبنى القوي العاملة متعدد الأنشطة بقرية الأبطال لمدينة القنطرة شرق بأرض سيناء الذي افتتحه الوزير أمس.

وبدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض جامعة قناة السويس في الإعلان عن البرنامج التدريبي الثاني على مهنة "جليس مسن" وذلك بعد أن لاقى البرنامج الأول نجاحا كبيرا ووجه الوزير بإضافة برامج تدريبية مشابهة أخرى في مجالات يحتاجها سوق العمل من أجل خفض معدل البطالة، حيث أثنى على المجهودات التي تبذل والتي أدت فعليا إلى خفض معدل البطالة بالمحافظة.