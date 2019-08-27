الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر محرم من عدمه بعد صلاة المغرب، يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة 1440 هجرية، الـ30 من أغسطس لعام 2019.
كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية أعلن أن الأحد المقبل، الأول من سبتمبر، هو أول أيام شهر محرم لعام 1441 هجرية.
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