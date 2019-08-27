الإسكان: تخصيص 1000 فدان للجامعات والمراكز البحثية بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الحكومة تعمل حاليا على بناء مصر جديدة بشكل مختلف، قائلا: "حققنا ما قال عليه البعض أنه الخيال، والحلم تحقق على أرض مصر من خلال المدن الجديدة".

وأضاف عباس، خلال كلمته بالمائدة المستديرة تحت عنوان "خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين العقاريين"، إن هناك اهتماما بالمدن الساحلية بشكل أكبر، كالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد، مؤكدا أن تلك المدن محفزة للتنمية، ولن تكون مدن للسياحة الموسمية، ولكنها ستكون مدن مستمرة خلال العام، لجذب استثمارات جديدة للمدن السياحية والساحلية.

Advertisements

ولفت معاون وزير الاسكان، أن مدينة العلمين الجديدة بدأنا العمل فيها منذ 2016، ويجرى العمل في المرحلة الأولى منها على مساحة 14 ألف فدان، ومن المتوقع أن تضم المدينة 25 ألف غرفة فندقية، ونرغب في تذليل العقبات أمام الاستثمارات.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تضم وحدات إسكان فاخر ومتوسط واقتصادي، وأحد عوامل الجذب للمدن الجديدة هو العلم ومناطق البحث العلمي، لذا خصصنا 1000 فدان الجامعات والبحث العلمي.

ونوه إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تقام على مساحة 2000 فدان، ويجرى العمل في الفيلات والعمارات وفي المرافق، وستوفر 7300 غرفة فندقية، ونركز حاليا على تسويقها للخارج.