ضبط مسجل خطر وزوجته أقاما شركة سياحة وهمية بـ"فيس بوك" للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

‏‫تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مسجل خطر، لقيامه بالاشتراك مع زوجته، بإنشاء صفحات وهمية لشركة سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في النصب والاحتيال بزعم تنظيم رحلات سياحية وترفيهية بالأهرام.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول قيام مسئولي إحدى الشركات السياحية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستغلالها في النصب والاحتيال، بزعم تنظيم رحلات لبعض المدن السياحية داخل البلاد.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن تلك الصفحات الإلكترونية احتيالية لشركات وهمية وعدم جدية العروض والبرامج السياحية المعلن عنها وأن وراء ذلك النشاط الإجرامي "حاصل على ليسانس حقوق - مقيم بالجيزة - سبق اتهامه في 15 قضية ، "زوجه الأول" ، سبق اتهامها في 5 قضايا "تبديد – نصب – شيك".

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وقام المتهمين بإنشاء الصفحات الإلكترونية والإعلان عن تنظيم رحلات سياحية وترفيهية، وحجز غرف فندقية بفنادق سياحية بالعديد من المدن السياحية، وقاما بإيهام ضحاياهما بأن الشركة حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لممارسة ذلك النشاط، وبعد سفر ضحاياهما إلى تلك المدن الساحلية يتبين عدم وجود حجوزات بأسمائهم حيث تمكنا من خلال نشاطهما الإجرامي الاستيلاء على أموال العديد من ضحاياهم عن طريق تحويلها للمتهمان عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال بلغت أكثر من 163عملية تحويل مالي بفئة الدولار الأمريكي تتراوح عملية التحويل الواحدة ما بين 300 إلى 5000 دولار أمريكي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعُثر بحوزتهما على "مجموعة من إيصالات استلام أموال عن طريق شركة تحويل الأموال بأسماء العديد من ضحاياهما بمبالغ مالية مختلفة - 2هاتف محمول بداخلهما شرائح بأرقام الهواتف المثبتة بالصفحات الالكترونية الاحتيالية المُشار إليها - جهاز " لاب توب " بفحصه فنياً ، تبين احتوائه على الروابط إلكترونية الخاصة بإنشاء الصفحات الاحتيالية، وكذا العديد من المراسلات الالكترونية بينهما وبين العديد من ضحاياهما تفيد نشاطهما الإجرامي".

وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.