مباحث البساتين تضبط عاطلين بتهمة الإتجار في السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطلين بتهمة الإتجار في السلاح بمنطقة البساتين.

وردت معلومات للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام كلا من "منتصر. ص" طالب ومقيم فايدة كامل دائرة القسم، "عبد الحفيظ.ع" مقيم دار السلام، بالإتجار في الأسلحة النارية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهمين.

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وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد مصلح، معاون المباحث، من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، و3 طبنجات.

وبمواجهتهما أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والعميد حازم النجار، مأمور قسم البساتين، والعقيد محمد الزيني، نائب المأمور بإحالة المتهمين للنيابة العامة.