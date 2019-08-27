سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية والتكاتك في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مباحث سوهاج، عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، ومركبات التوك توك.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزة أحدهما" فرد رصاص عيار 9مم محلي الصنع، وطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقات دراجات نارية، ومركبات توك توك وبإرشادهما، تم ضبط المركبات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.