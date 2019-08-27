إحالة أوراق متهم بقضية "خلية الوراق الإرهابية" للمفتي.. و26 أكتوبر الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم عادل خلف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 26 أكتوبر؛ للنطق بالحكم لجميع المتهمين، مع استمرار حبسهم جميعًا.

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جاء ذلك خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.