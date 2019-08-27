ضبط متعهد نقل دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء ‏‫

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "ك. م. ك" 47 عامًا، متعهد نقل دقيق بلدي مدعم، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان، مستقلاً السيارة نقل "يعمل عليها كسائق"، ومحمل عليها 2.700 طن دقيق بلدي مدعم، واستخراج 82%، و80 كيلو رده.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتجميع الدقيق البلدي المدعم واستخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة العامة التحقيق.