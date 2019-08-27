ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من كبار السن والاستيلاء على اموالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من كبار السن، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة ملصق على لوحاتها المعدنية ملصق من البلاستيك، ومدون عليها أرقام مصطنعة، باستيقاف مستقليها تبين أنهما شخصان، "مقيمان بمحافظة الشرقية، سبق إتهام أحدهما في 4 قضايا متنوعة"، وبحوزتهما داخل السيارة "خطوط الهواتف المحمولة- ومكواة كهربائية- وأطقم كاسات- و10 فيزا كارت لأشخاص مختلفين".

وبمواجهتهما اعترفا بأن السيارة مستأجرة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، وخاصة كبار السن عن طريق ادعائهما بعملهما طرف إحدى شركات الاتصالات، ومغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاص بهم بأخرى "منتهية" عقب ايهامهم باستحقاقهم هدايا من الشركة عملهما، والاستيلاء على المبالغ المالية المودعة بالفيزا.

وأمكن التوصل إلى أحد من المجني عليهم، وباستدعائه تعرف على المتهمان، واتهمهما بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 12 ألف جنيه من الفيزا خاصته، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.