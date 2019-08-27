أخبار مصر | عاجل.. إحالة عمرو أديب للتحقيق وبلاغ للنائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة عمرو أديب للتحقيق وبلاغ للنائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الشكوى التي تقدم بها أحد الصيادلة ضد الإعلامي عمرو أديب للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

وكان أحد الصيادلة قد تقدم بشكوى ضد عمرو أديب يتهمه فيها بإهانة الدواء المصري، وأنه تسبب في إحباط المرضى بحديثه عن بعض الأدوية، وهو ليس طبيب مما أصاب مرضى التأمين الصحي بالهلع والفزع بسبب الأكاذيب التي تحدث بها، وأضاف أن أديب تعمد تعميم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فرديه محددة، مما تسبب في قلق للمرضى وخالف بذلك القانون والمعايير الإعلامية.

وأكد الشاكي أنه تقدم بشكوى أيضًا للنائب العام ضد عمر أديب.

وكانت حددت لجنه الشكاوى برئاسة جمال شوق وعضوية صالح الصالحي ومجدي، لاشين قد حددت يوم الثلاثاء القادم للتحقيق في الشكوى المُقدمة.

جاء ذلك على خلفية اجتماع للجنة، اليوم، برئاسة جمال شوقي، للتحقيق في عدة شكاوى، أبرزها شكوى ضد عمرو أديب، وأخرى ضد زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ضد جريدة المشهد.