أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع صرف العلاوات المستحقة للعاملين بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع صرف العلاوات المستحقة للعاملين بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت المديرية اليوم الثلاثاء من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها في تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تنفيذ الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة صرف العلاوات المستحقة للعاملين بهذه الشركات وحصولهم على حقوقهم كاملة.
كما بدأت المديرية في إعداد المطبوعات واللافتات للإعلان عن هذه الدورات، من خلال المكتب الإعلامي لوزارة القوي العاملة لتوعية الشباب بالدورات التي ينظمها مركز تدريب المستقبل وأهميتها لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ورشة تدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بإحدى القاعات بمبنى القوي العاملة متعدد الأنشطة بقرية الأبطال لمدينة القنطرة شرق بأرض سيناء الذي افتتحه الوزير أمس الاثنين.
وبدأت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية بالتعاون مع كلية التمريض جامعة قناة السويس في الإعلان عن البرنامج التدريبي الثاني على مهنة "جليس مسن" وذلك بعد أن لاقى البرنامج الأول نجاحا كبيرا ووجه الوزير بإضافة برامج تدريبية مشابهة أخرى في مجالات يحتاجها سوق العمل من أجل خفض معدل البطالة، حيث أثنى على المجهودات التي تبذل والتي أدت فعليا إلى خفض معدل البطالة بالمحافظة.
وزير القوى العاملة يطمئن على أوضاع العمال وأجورهم بمصنع "جيد تكستايل" بالإسماعيلية
اختتم وزير القوى العاملة، أمس الإثنين، زيارته لمحافظة الإسماعيلية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات لاستكمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب علي مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بزيارة مصنع جيد تكستايل.
وقام وزير القوي العاملة بتفقد المصنع الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك عقب منح شهادات التخرج للمتدربين بمركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة ووزارة القوي العاملة في هذا الخصوص، بحضور ياسر سعيد مدير المديرية.
واطمأن الوزير من إدارة المصنع على أوضاع العمال وأجورهم، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالعاملين بالمصنع والقائمين عليه، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل للعمالة بالمحافظة والمحافظات المجاورة.
واستمع الوزير إلى العمال لمعرفة المشكلات التي تواجههم في بيئة عملهم عن قرب لتذليلها والعمل على حلها، كما تطرق إلى سؤالهم ومناقشتهم عن كافة حقوقهم التي كفلها لها قانون العمل، كي يتأكد من ضمان راتب يكفل لهم سبل حياة كريمة، فضلًا عن استحقاقاتهم من العلاوات التي كفلها لهم القانون، بالإضافة إلى اطمئنانه على توفر سبل الضمان الاجتماعي والصحي لهم.
وأكد الوزير أهمية الدور الكبير والفعال لعمال مصر باعتبارهم رأس مالها خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد والتي تحتاج فيها إلى سواعد أبنائها وعزيمتهم لبناء مصرنا الحديثة التي نحلم بها جميعًا، مطالبًا إياهم بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا بما لهم من دور بارز فيه.
وشدد الوزير على الأهمية الكبيرة للمستثمرين وتشجيع آلية الاستثمار، لما لها من دور كبير في بناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير، بازدهار الاستثمار بها بالتوازي مع الاهتمام الكامل بالعمال، لكونهما قطبي العملية الإنتاجية، والطرفين الرئيسيين في دعم الاقتصاد لاعتبارهما أساس العمل، مما يؤكد أهمية هذه العملية التكاملية بين العمال والمستثمرين في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا لمصرنا الغالية.
ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، ضرورة بحث مشكلات العمال بصورة دائمة ومستمرة، لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل دومًا على إزالتها، لتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما له من نفع كبير على ازدهار الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.