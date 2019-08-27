أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع صرف العلاوات المستحقة للعاملين بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع صرف العلاوات المستحقة للعاملين بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ورؤية لتطوير منظومة التدريب المهني على مستوى 27 مديرية للقوي العاملة على مستوي المحافظات، وتنمية القوى البشرية للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، حيث بدأت المديرية في الإعداد ووضع الخطط للبرامج التدريبية بمركز تدريب مهني المستقبل خلال العام التدريبي، وذلك على 18 مهنة متاحه المهن بالمركز، مع الوضع في الاعتبار إضافة المهن الجديدة والمستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتدريب راغبي العمل عليها.

وبدأت المديرية اليوم الثلاثاء من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها في تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تنفيذ الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة صرف العلاوات المستحقة للعاملين بهذه الشركات وحصولهم على حقوقهم كاملة.

كما بدأت المديرية في إعداد المطبوعات واللافتات للإعلان عن هذه الدورات، من خلال المكتب الإعلامي لوزارة القوي العاملة لتوعية الشباب بالدورات التي ينظمها مركز تدريب المستقبل وأهميتها لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ورشة تدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بإحدى القاعات بمبنى القوي العاملة متعدد الأنشطة بقرية الأبطال لمدينة القنطرة شرق بأرض سيناء الذي افتتحه الوزير أمس الاثنين.

وبدأت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية بالتعاون مع كلية التمريض جامعة قناة السويس في الإعلان عن البرنامج التدريبي الثاني على مهنة "جليس مسن" وذلك بعد أن لاقى البرنامج الأول نجاحا كبيرا ووجه الوزير بإضافة برامج تدريبية مشابهة أخرى في مجالات يحتاجها سوق العمل من أجل خفض معدل البطالة، حيث أثنى على المجهودات التي تبذل والتي أدت فعليا إلى خفض معدل البطالة بالمحافظة.