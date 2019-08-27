أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرًا في جذب الشباب وحتى كبار السن.

وأوضح متولي، أن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحصر أمام زيادة جذب المقاهى على سبيل المثال للشباب، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية، مُضيفًا أنه علينا تزويد الشباب بزاد علمي وثقافي ليساهم في تشكيل الملامح الحضارية للمجتمع عن طريق تقديم المعارف وتفسيرها والتعليق عليها، بالإضافة إلى تغيير العادات السلوكية وتعديل القيم الأخلاقية، وتحقيق التكامل الثقافي، كذلك حثهم على الرياضة كغذاء لعقولهم وارواحهم.

وطالب النائب البرلماني بتفعيل دور الاندية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية، من خلال وضع خطة لتطويرهم، واعداد برامج تناسب الفئات العمرية المختلفة بشكل جذاب.

نرشح لكم.. رئيس "إسكان النواب" يطالب بسرعة تنفيذ الحيز العمراني وضم الكتل السكنية المتاخمة

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

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ويأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22 7 2017 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وأضاف المهندس علاء والى أن تنفيذ الحيز العمراني الجديد وتحديد الكتل السكنية المتاخمة أمر يهم جميع المواطنين وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة حيث أنها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع السادة المحافظين، بالإضافة أن هذه اللجنة سوف تقوم بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

ولفت المهندس علاء والي، إلى أن هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمرا واقعا، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمرانى الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حاليًا أمام الجميع وهى فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للجميع من 9 يوليو 2019 ولمدة ستة أشهر حفاظًا على الثروة العقارية وإنهاء النزاع القضائي بالمحاكم.

