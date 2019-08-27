أخبار مصر | الحكومة تستعد لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تستعد لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة حالياً بتغيير وجه القاهرة القديمة، وتطويرها، وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الحضارة، والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة العليا لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تم تشكيلها بناءً على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه اللجنة تضم في عضويتها عدد من الوزراء، فضلاً عن عدد من مسئولي الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه يتم العمل لاختيار اليوم الأنسب للافتتاح، وتنظيم الفعالية على مدار عدة أيام، على ان يتم الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لننظم افتتاحا عالميا يليق بمكانة مصر وبحضور عدد من الرؤساء والملوك من مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لسرعة افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث إن هذا الصرح العظيم يقدم صورة حضارية عن مصر التى تمثل رمزاً للتراث الإنساني على مر العصور، مضيفاً أن افتتاح المتحف الكبير سيشاهده مليارات المواطنين على مستوى العالم، ولذا بدأنا في التحرك من الآن للإعداد لسيناريوهات حفل الافتتاح، ووضع خارطة طريق واضحة للافتتاح.

من جانبه، قال الدكتور خالد العناني إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أكبر احتفال تنظمه مصر، نظراً لاهتمام العالم كله بهذا الحدث، ومن المقرر أن يشرفه رئيس الجمهورية، ويحضره الملوك والأمراء والرؤساء، ورؤساء المنظمات العالمية، وكبار المسئولين، مشيراً إلى أنه ستوجد فعاليات مستمرة تمهيدا للافتتاح، وأنه من المقرر أن يتم التعاقد مع شركة عالمية كبرى متخصصة في تنظيم مثل هذه الاحتفاليات الكبرى.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى؛ ليكون افتتاح المتحف المصري الكبير مٌبهراً، ومعبراً عن حضارة مصر القديمة وتاريخها، وفي الوقت نفسه يعكس تقدم مصر الحديثة، وما تبذله الدولة حالياً من جهود في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال فرصة كبرى لتسويق مصر، والترويج للسياحة، فيما وجّه مدبولي بالبدء من الآن في إعداد قائمة المدعوين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.