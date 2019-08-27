أخبار مصر | "التضامن": عودة أكثر من ١٠ آلاف حاج من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": عودة أكثر من ١٠ آلاف حاج من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، بأن رحلات عودة ضيوف الرحمن الى ارض الوطن تتم بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وانه منذ بدء عمليات التفويج فى السابع عشر من اغسطس الجارى وحتى اليوم الثلاثاء ٢٧ من اغسطس بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله الى ارض الوطن بعد إتمام نعمته عليهم بالحج ١٠ آلاف ٤٥٦ حاجا، ومن المقرر أن يشهد اليوم الثلاثاء ٢٧ من اغسطس الجارى عودة ١٠٥٠ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار المدينة المنورة إلى مطار الاقصر، مشيرا إلى إستمرار التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من اغسطس الجارى.

وأضاف عبد الموجود أن أمس الأثنين ٢٦ من اغسطس الجارى شهد وصول آخر التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليكتمل بذلك الحجيج بالمدينة المنورة، حيث تم تفويج ٣٦٠ حاجا من مكة إلى المدينة من محافظة كفر الشيخ لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.

وشهدت بعثتى الاقصر وسوهاج احتفالا بحجيجها والبدء بتفويجهم الى ارض الوطن بعد تمام مناسك الحج، حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة.