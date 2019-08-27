أخبار مصر | وزير الآثار يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير ميشيل ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، والذي حرص على مقابلة وزير الآثار بمكتبه بالوزارة؛ لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.
وخلال اللقاء أشاد ديامسيس بالجهود التي تبذلها وزارة الآثار للحفاظ علي تراث مصر الأثري والثقافي ورفع الوعي الأثري وتنشيط السياحة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة، وافتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الهامة، والتي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوي العالم، وعلى مستوى السياحة الوافدة إلى مصر.
وفي نهاية اللقاء أثنى الدكتور خالد العناني على التعاون المثمر مع دولة اليونان في كافة المجالات، و خاصة مجال العمل الأثري و الثقافي متمنيًا للسفير ديامسيس التوفيق في مسؤلياته العملية الجديدة التي سيكلف لها.
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يوم الخميس 22 أغسطس، متحف لايدن الوطني ومعامل الترميم الخاصة به، ومعهد دراسات الشرق الأدنى ومعهد دراسة البرديات، وذلك للإطلاع على تطور العمل بهم وكيفية استخدام التقنيات العلمية الحديثة في مجال العمل الأثري لبحث سبل التعاون بين وزارة الآثار والمتاحف والمعاهد العلمية والأثرية في هولندا ومناقشة فرص تدريب شباب العاملين بالوزارة علي أحدث وسائل التقنيات العلمية.
جاءت هذه الزيارات علي هامش تواجده بمدينة لايدن بهولندا لافتتاح المؤتمر الدولي السادس لشباب علماء المصريات 2019 وإلقاء المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر عن العمل الأثري في مصر واحدث الاكتشافات والافتتاحات والمشروعات الأثرية والقومية التي تقوم بها مصر حاليا، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها له جمعية شباب علماء المصريات بهولندا و ايمانا منه بضرورة تشجيع شباب الأثريين الذين وهبوا حياتهم لدراسة علمالمصريات والدورالهام لهم في الحفاظ علي الاثار لانهم شركاء المستقبل.
يذكر أن الدكتور خالد العناني سافر إلى مدينة لايدن بهولندا لافتتاح المؤتمر الدولي السادس لشباب علماء المصريات حرصًا منه علي تلبية الدعوة التي وجهها له جمعية شباب علماء المصريات وإيمانا منه بضرورة تشجيع شباب الأثريين الذين وهبوا حياتهم لدراسة علم المصريات ولانهم شركاء المستقبل.
وشهد الافتتاح السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر بهولندا وقيادات كل من جامعة لايدن وكلية الدراسات الإنسانية ومدير متحف لايدن الوطني واساتذة معهد الدراسات البردية ومعهد دراسات الشرق الأدنى القديم بالإضافة إلى أكثر من 100 دارس دراسات عليا لعلم المصريات والآثار المصرية من جميع أنحاء العالم.
ويهدف المؤتمر منح شباب علماء المصريات الطموحين في بداية حياتهم المهنية فرصة لعرض ومناقشة أبحاثهم العلمية والأثرية عن الآثار وعلم المصريات بحيث ينعقد كل ثلاث سنوات آخر دورة له كانت في فيينا أما الدورة الحالية فعقدت في ليدن بهولندا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري.