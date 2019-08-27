أخبار مصر | وزير الآثار يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير ميشيل ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، والذي حرص على مقابلة وزير الآثار بمكتبه بالوزارة؛ لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء أشاد ديامسيس بالجهود التي تبذلها وزارة الآثار للحفاظ علي تراث مصر الأثري والثقافي ورفع الوعي الأثري وتنشيط السياحة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة، وافتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الهامة، والتي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوي العالم، وعلى مستوى السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي نهاية اللقاء أثنى الدكتور خالد العناني على التعاون المثمر مع دولة اليونان في كافة المجالات، و خاصة مجال العمل الأثري و الثقافي متمنيًا للسفير ديامسيس التوفيق في مسؤلياته العملية الجديدة التي سيكلف لها.