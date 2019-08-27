مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي لسرقته موظفا بالإكراه في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تشكيل عصابي لسرقته موظفا بالإكراه في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر قرارا بتجديد حبس 4 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بهمة سرقة موظف بالإكراه في مدينة نصر.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة التبة ـ عزبة الهجانة ـ دائرة القسم، فتمكنوا من ضبط 4 عاطلين حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهم حقيبة بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي 600 جنيه، 4 ذاكرة تخزين "فلاشه"، باور بنك، سلاح ناري "فرد خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "خنجر".

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال استقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.

وأمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "وائل. م"، 38 سنة، موظف، وباستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال استقلاله السيارة صحبة المتهمين بطريق الـNA بدائرة القسم بقصد توصيله إلى منطقة الحي العاشر استولوا منه على المضبوطات كرهًا عنه، وأنه كان في سبيله للإبلاغ.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محامية "فتاة العياط" تكشف حقيقة العثور على شريحة هاتف بحوزة المتهمة

فجرت "دينا المقدم" محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، مفاجئة حول شريحة الهاتف التي وجدت بداخل ملابس الفتاة "أميرة أحمد"، أن الشريحة كانت بحوزتها من بداية التحقيقات وتم التحفظ عليها، وليس حسب ما نشر على بعض المواقع الإخبارية أنها تم العثور عليها في هذة الأيام.

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وأضافت المحامية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشريحة كانت لدى الفتاة "أميرة" وتم من خلالها الاتصال بوالدها في بداية التحقيقات للاطمئنان، مضيفة أن ما نشر حول ضبط المكالمة على شريحة الهاتف، والتي تمت بين الفتاة وأحد المتهمين ويدعى "وائل" التي كانت حوالي ساعة ونصف، كانت قبل الواقعة وأنها أمر طبيعيًا لأنها تربطهما علاقة عاطفية، وهو الذي استدرجها من الفيوم للقاهرة.

وقالت محامية فتاة العياط" في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مضيفة أن سوف تتغير مسار التحقيقات بعد التقرير الطبي

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، 7 أغسطس الماضي، حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت المحكمة، في وقت سابق حبس صديقي المجني عليه ويدعو "وائل" و"إبراهيم براح"، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها من الفيوم، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة العياط، بلاغا من فتاة العياط وهي طالبة في العقد الثاني من عمرها، تفيد قيامها بقتل سائق سيارة ميكروباص ويدعى الأمير فهد والشهير بمهند حاول التعدي عليها جنسيًا بدائرة القسم، وسددت له عدة طعنات، بعدما حاول استدرجها بهدف استلام هاتف حبيبها ويدعى "وائل"وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتبين صحة ما جاء على لسان فتاة العياط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

