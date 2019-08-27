مصر | استدعاء شهود العيان بواقعة ذبح أمين شرطة على يد مسجل بمحيط مسجد عمرو بن العاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء شهود العيان بواقعة ذبح أمين شرطة على يد مسجل بمحيط مسجد عمرو بن العاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، شهود عيان واقعة ذبح أمين شرطة، على يد مسجل خطر بمحيط مسجد عمرو بن العاص، للاستماع إلى أقوالهم.

وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أمين شرطة بها طعنات متفرقة بالجسم والرقبة، ومتوفي ومستولى على سلاحه الأميري في منطقة مجمع الأديان بمنطقة مارجرجس.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة مسجل خطر، وتم ضبطه، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.