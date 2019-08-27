مصر | حبس متهم بسرقة هواتف محمولة من شقتي مهندس ومدرس بالمقطم

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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة هواتف محمولة من شقتي مهندس ومدرس في المقطم وبيعها.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة مساكن الجوهرة حي الأسمرات بدائرة القسم، مفادها عرض شخص 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

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انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "م. خ" 23 سنة، عاطل، وضبط بحوزته 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر".

بمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن "أحمد. م"، 35 سنة، مهندس، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بشروعه في السرقة من داخل مسكن "محمد. م" 36 سنة، مدرس.

وباستدعاء المجني عليهما تعرف الأول على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ما تقدم.