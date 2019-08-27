مصر | تجديد حبس عاطل قتل ربة منزل بالخطأ في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل قتل ربة منزل بالخطأ في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس حبس عاطل 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ربة منزل برصاصة خرجت بالخطأ من بندقيته وحيازة سلاح نارى.

وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه، توجه على إثرها إلى شقته لإحضار بندقية خرطوش، لاستخدامها فى المشاجرة، وأثناء عبثه بها، خرجت رصاصة بطريق الخطأ استقرت فى جسد جارته أودت بحياتها.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، إثر إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس" حيث أوضح زوجها أنه لدى عودته من عمله اكتشف إصابة زوجته، فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، ونفى علمه بملابسات إصابتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العقار سكن المجنى عليها، وبإعداد الأكمنة، بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم – المُستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه أثناء نزوله من الشقة سكنه ممسكاً بيده السلاح النارى المضبوط بحوزته بقصد التشاجر، مع أحد الأشخاص بالمنطقة سكنه، خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أصابت جارته المجنى عليها، التى تصادف وقفها على سلم العقار أمام الشقة سكنها، ما أدى لحدوث إصابتها، التى أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نرشح لكم.. حبس تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في التسول ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال فى التسول والاستيلاء على أموال المواطنين تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد بقيام عدد من الأشخاص باستغلال الأحداث ودفعهم للتسول واستجداء المارة والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح، متخذين من أحد الشوارع بمنطقة المهندسين مكانًا لنشاطهم الإجرامى، ومتواجدين أسفل أحد الكباري بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط كل من "عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محكوم عليه غيابيًا بالحبس شهر فى قضية ضرب"، وضبط بحوزته عدد (2) لفافة من مخدر الإستروكس، و"عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 10 قضايا "بلطجة – سلاح – تسول" آخرها قضية تسول وضبط بحوزته سلاح أبيض (كتر) يقوم باستخدامه فى تهديد المجنى عليهم، و"عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة"، و"عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة"، و"عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة"، و"عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال عدد (8) أحداث فى أعمال التسول ومسح السيارات واستجداء المارة بإشارات المرور بالمنطقة المُشار إليها، مستغلين انفصالهم عن أسرهم والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض وإنفاقها فى تعاطى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت االنيابة العامة التحقيقات.