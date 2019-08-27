مصر | من داخل سيارة "صحفي".. حبس عاطلين لسرقتهما هواتف محمولة بالزيتون

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الزيتون بسرقة " ممدوح. ش" صحفى وموظف أداري بأحد المؤسسات القومية، وصدم توك توك بسيارته خلال سيره بميدان السواح، وعقب نزوله للاطمئنان عليه تسلل آخر وسرق جهازي محمول من داخل السيارة ثم ركبا توك توك ولاذا بالهرب، وبتفريغ الكاميرات تم التوصل للمتهمين وقبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة الزيتون، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من صحفي بعد مغافلته والاستيلاء عليها من داخل سيارته بميدان السواح.

اتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 2782019 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

مدير أمن أسيوط يفتتح معارض "كلنا واحد "للمستلزمات المدرسية بمقر الغرفة التجارية

افتتح اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، معارض "كلنا واحد" ضمن مبادرة وزارة الداخلية لتوفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية المصرية وميدان المجذوب بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد لبيع لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق من 30% إلى 35%.

وأكد عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاري أن الغرفة التجارية لا تألو جهدًا في تقديم الخدمات إلي المواطنين لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتفير سبل الدعم لغير القادرين من خلال توفير سلع ومستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة.

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وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن المعرض مقام بمقر الغرفة التجاري وأخر مقام بميدان المجذوب في الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 21 سبتمبر المقبل بمختلف الماركات ليتناسب مع جميع الأزواق.

إشادات واسعة

وكانت قد شهدت الانطلاقة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، وإقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتم توفير السلع الأساسية في المرحلة الجديدة للمُبادرة وطرحها من خلال 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) المخصصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.