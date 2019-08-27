شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ أسوان بعد تزايد حالات الغرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولى المسطحات المائية والإنقاذ النهرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل، وخاصة في المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم، وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الأخيرة نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطراً على أي مغامر بحياته يحاول السباحة في هذه المنطقة.

وقال «إبراهيم» إنه تم التنسيق مع اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان بمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أي شخص من السباحة لحمايته من التعرض للغرق، لافتاً إلى أنه وجه مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع حيث أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها.

وناشد المحافظ، الراغبين في ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك في حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الآمنة حماية لأرواحهم من أي مخاطر، موضحاً أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى باندية أسوان الرياضى والشمس بكيما واستاد أسوان الرياضى ومنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.

كوبري أسوان الملجم

كوبري أسوان الملجم