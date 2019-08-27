شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

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