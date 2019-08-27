شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة منح الحكومة العاملين بالدولة إجازة رأس السنة الهجرية الأحد المقبل بدلاً من السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، الثلاثاء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية، الأحد، الأول من سبتمبر، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلاً ليوم السبت، 31 أغسطس.

ويؤكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأحد، بدلاً من السبت، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وفي النهاية، يناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.