شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة «الأدوات المنزلية»: تخفيض سعر الفائدة ينعش الأسواق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%، سيؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات وزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين.
وقال عضو شعبة الأدوات المنزلية شريف عبدالمنعم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:- «إن قرار خفض الفائدة جيد جداً، لأن له مردوداً إيجابياً على الأسواق وينعش حركة المبيعات، وينعكس على الاستثمار المباشر والتحول نحو المشروعات المنتجة سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة».
وأشار إلى أن خفض الفائدة يساعد أصحاب المشروعات على التوجه للإقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظراً لإنخفاض تكلفة الإقتراض؛ ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب، موضحاً أن المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي مع بداية عام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة «الأدوات المنزلية»: تخفيض سعر الفائدة ينعش الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.