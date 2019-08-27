شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة «الأدوات المنزلية»: تخفيض سعر الفائدة ينعش الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%، سيؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات وزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين.

وقال عضو شعبة الأدوات المنزلية شريف عبدالمنعم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:- «إن قرار خفض الفائدة جيد جداً، لأن له مردوداً إيجابياً على الأسواق وينعش حركة المبيعات، وينعكس على الاستثمار المباشر والتحول نحو المشروعات المنتجة سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة».

وأشار إلى أن خفض الفائدة يساعد أصحاب المشروعات على التوجه للإقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظراً لإنخفاض تكلفة الإقتراض؛ ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب، موضحاً أن المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي مع بداية عام 2020.