شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنتهي من نقل 63 ألف حاج حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة القابضة لمصر للطيران إن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا على متن طائراتها من ١٣ أغسطس الجاري حتى الثلاثاء بلغ ٦٣ ألف حاج وصلوا على متن ٣٠٠ رحلة جوية من مكة والمدينة.

وكانت الشركة قد نظمت، الثلاثاء، ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل ٣٢٠٠ حاج، بواقع ١٠ رحلات من جدة لنقل ١٦٠٠ حاج من بينهم رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و٧ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٦٠٠ حاج من حجاج قرعة القاهرة والشرقية وأسيوط، وتضامن سوهاج وقنا والأقصر بخلاف رحلات العمل.

كما تسير الشركة، الأربعاء، ١٩ رحلة لنقل ٣٧٠٠حاج من جدة والمدينة المنورة إلى كل من القاهرة، أسوان، الغردقة، الأقصر، لنقل ١٩٠٠حاج بواقع ١١ رحلة من جدة، من بينهم 3 رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٨٠٠ حاج من حجاج قرعة الشرقية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية، وتضامن أسيوط وأسوان وقنا، بخلاف رحلات العمل.