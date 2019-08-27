شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بحضور اللاعب خالد بيبو، مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال استقباله الخطيب، «إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإعداد أبطال أوليمبيين، مشيراً إلى أن الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق، ومن هنا جاءت فكرة إقامة بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية، موضحاً أن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكرياً وعلمياً ورياضياً، في إطار مشروع تطوير العقل المصرى، وأضاف عقل بلا جسد قوي لا يمكنه أن يغير الواقع ولا يمكنه مواجهة التحديات».

وأكد الدكتور محمد الخشت أن مصر بشعبها وجماهيرها الكبيرة جديرة بأن تأخذ فيها الرياضة سمة التنافسية القائمة على الأخلاق والاحترام المتبادل بين الفائز والمهزوم، قائلاً: «لست سعيداً بجو الصراع الذي يحيط بلعبة كرة القدم»، مؤكداً أن الرياضة ليست بالحماسية والتعصب والشعارات الجوفاء، لكنها بالإعداد الجيد ووفق المقاييس العالمية والمناهج العلمية، فيمكن أن تتساوي القدرة البدنية بين لاعبين، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو المهارة الفكرية والثبات النفسي والانفعالي.

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وتابع الدكتور محمد الخشت أن جامعة القاهرة تمتلك الكفاءات المميزة من هيئة التدريس التي تستطيع أن تضيف للجانب المهاري والبدني، التأثير العقلي أو بمعنى آخر قيادة العقل للاعب نفسياً وذهنياً.

من جانبه، قال الكابتن محمود الخطيب، نجم مصر السابق ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي: «إن هذا التعاون يأتي لتكوين منتخبات رياضية قوية تستطيع المنافسة في كأس العالم، ويسعدنا التعاون مع جامعة القاهرة لما تتميز به من دور تنويري كبير، وحس وطني رفيع».

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي

فيما ينص البروتوكول على أن يكون التعاون في مجالات الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتبادل الخبرات والملاعب، وعلى أن تكون مدة البروتوكول عاما ولا يجوز التجديد إلا بموافقة الطرفين، كما يؤكد على التزام الطرفين بالتقاليد والقيم والأعراف الجامعية، ولا يجوز الخروج عليها بأي صورة من الصور.

كما يتضمن البروتوكول أن هذا الاتفاق بشأن استخدام النادي الأهلي لملاعب الجامعة وفقًا للإجراءات المقررة، كما ينص البروتوكول على فتح مجالات التعاون للاستفادة من خبرات النادي الأهلي الكبيرة والمميزة في مجال المساهمة في إعداد الطلاب رياضياً في مختلف الألعاب.

وتوضح بنود البروتوكول أن تنفيذ الاتفاق يقوم على أخلاقيات التعاون والاحترام المتبادل دون أي إلزام قانوني لأي من الطرفين، وتحكمه تقاليد جامعة القاهرة والنادي الأهلي، وإنه في حال حدوث أي خلاف حول تنفيذ بنود البروتوكول يكون الحل بالطرق الودية دون غيرها.