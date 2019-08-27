شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: عودة أكثر من 10 آلاف من حجاج الجمعيات الأهلية.. والجمعة آخر الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى ان رحلات عودة ضيوف الرحمن الى ارض الوطن تتم بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وانه منذ بدء عمليات التفويج وحتي الان بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله الى ارض الوطن بعد اتمام نعمته عليهم بالحج ١٠ آلاف ٤٥٦ حاجا ويشهد اليوم الثلاثاء عودة ١٠٥٠ حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وقنا والأقصر من مطار المدينة المنورة الى مطار الاقصر مشيرا الى استمرار التفويجات من مطار المدينة المنورة الى القاهرة حتى ٣٠ من اغسطس الجارى

واضاف عبد الموجود وشهد امس الاثنين وصول آخر التفويجات الداخلية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة ليكتمل بذلك الحجيج بالمدينة المنورة حيث تم تفويج ٣٦٠ حاجا من مكة الى المدينة من محافظة كفر الشيخ لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة

هذا وقد شهدت بعثتى الاقصر وسوهاج احتفالا بحجيجها والبدء بتفويجهم الى ارض الوطن بعد تمام مناسك الحج حيث قدم ضيوف الرحمن الشكر لوزارة التضامن على كل الخدمات والرعاية التى قدمت لضيوف الرحمن والتى جعلتهم متفرغين تماما للعبادة وأداء المناسك بسهولة