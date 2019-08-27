شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أرشفة 11 مليون وثيقة ضمن خطة تطوير هيئة السلامة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إنه تم الانتهاء من أرشفة 11 مليون وثيقة ضمن خطة لتطوير وتحديث العمل بالهيئة خلال الفترة الماضية.

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وأوضح زهران، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، مساء الاثنين، بمناسبة يوم البحار، أن العمل بالنظام الإلكتروني والشباك الواحد ساهم في اختصار إجراءات تسجيل السفن، قائلا: «تسجيل السفينة أصبح يتم في مدة من 5 إلى 7 أيام بدلا من سنة ونصف سابقا».

وأشار إلى أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعد من أقدم هيئات مصر، حيث أنشئت عام 1830 بهدف تنظيم شؤون الملاحة البحرية ‏وتأمين وسلامة الأرواح والممتلكات وحماية الحقوق فضلا عن مراقبة السلامة البحرية، مضيفا أن الهيئة تقدم 144 خدمة على المستوى الوطني 47% منها لصالح العمالة البحرية، واصفا البحارة بأنهم الخط الأمامي لصناعة النقل البحري.

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