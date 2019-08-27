شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يعقد جلسة مشتركة مع منظمة العمل الدولية لبناء قدرات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ جلسة مشتركة بعنوان «الإعاقة والعمل اللائق» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار حرص المجلس على بناء قدرات موظفي القومي للإعاقة.

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وتعد جلسات التدريب جزءا أساسيا من مشروع «وظائف ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات» الخاص بمنظمة العمل الدولية.

من جانبه صرح د. أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بحرص المجلس الدائم والمستمر على تنمية مهارات موظفيه وبناء قدراتهم وهو الاتجاه الذي اتخذته الدولة المصرية في إطار رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار «مرعي» إلى أن الهدف من هذه الجلسة المشتركة هو توضيح الطريقة التي ينطبق عليها برنامج العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة القدرة على تطبيق هذه الأدوات في سياق البرنامج، فضلاً عن رصد التحديات والحلول الممكنة، من خلال المشاركة الفعالة للعاملين والمدربين معاً وتبادل وتطوير المعرفة بين الطرفين، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى المعرفة والخبرة حول الإعاقة في مصر.