شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرف اليدوية»: مذكرة لوزير الكهرباء بشأن تضرر 600 ورشة من الانقطاع المتكرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتزم غرفة صناعة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، تقديم مذكرة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تضرر 600 ورشة تعمل بالسجاد بساقية أبوشعرة بمحافظة المنوفية من الانقطاع المتكرر للكهرباء.

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وقال مسعد عمران، رئيس الغرفة، إن الانقطاع المتكرر للكهرباء في اليوم الواحد يؤثر على العملية الإنتاجية لورش ساقية أبوشعرة، لافتا إلى أن القرية تضم 80٪ من صناعة السجاد اليدوى في مصر.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء يتنافي مع تصريحات الوزارة بخصوص وجود فائض من الكهرباء وهو ما أعلنته الوزارة خلال الفترة السابقة.

وناشد «عمران»، في بيان للغرفة، وزارة الكهرباء بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار بإنتاج مصر من السجاد اليدوى، خاصة أن بعض الورش تلجأ إلى التوقف عن العمل لساعات طويلة.