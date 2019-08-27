شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة موظفين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة التأديبية العاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، موظفين اثنين من العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها.

باشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في القضية بمعرفة المستشارة أسماء أبوبكر بإشراف المستشار أحمد عطوة ، مدير النيابة، بناءً على ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم نشره بأحد مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى الرافعات الثقيلة بمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس شارع التسعين أمام المركز التجاري «داون تاون» دون اتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها.

وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة حيال إزالة اللوحة الإعلانية المقامة أمام المركز التجاري «داون تاون» مما أدي لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق، إذ قام المتهم الأول بإصدار تعليمات لعمال لجنة الإزالات بحل مسامير اللوحة الإعلانية الكائنة بالشارع المتفرع من شارع التسعين الجنوبي أمام المركز التجاري «داون تاون» دون اتخاذ إجراءات إخلاء الموقع، وقيام المتهم الثاني بقيادة السيارة (الرافعة الثقيلة) التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برعونة بالغة أثناء إزالة تلك اللوحة ما أدى إلى سقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات بها، وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المارة للخطر الداهم.