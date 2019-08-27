شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: رفع كفاءة دورات تربية الدواجن لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وتعديل عنابر الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، الذى يتم تطبيقه فى معظم الإنتاج الداجنى لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد دورات التربية فى العام.

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وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خطة الوزارة تعتمد على زيادة عدد طيور التربية في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائى ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى.

وشدد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، على أهمية تقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوى، بعيداً عن الحيز العمرانى، وأراضى الوادى والدلتا، مما يكون له الأثر الطيب بلا شك على توفير بيئة آمنة خالية من الأمراض والأوبئة، موضحا أن مشروع إدخال الخامات غير التقليدية في علائق الحيوانات المزرعية، مما له الأثر الكبير على توفير كميات أكثر من العلائق وبأسعار أقل، والحد من منافسة الحيوان للإنسان فى غذائه.