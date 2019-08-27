شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من جامعة المستقبل لأولياء الأمور والطلاب الجدد .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من بدء العام الدراسى ،حذرت جامعة المستقبل من التعامل مع أى شخص من خارجها فيما يخص التسجيل بأى من كلياتها ، خلال فترة التقدم لتنسيق كليات الجامعة .

وكتبت الجامعة فى تدوينة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى تنويه وجهته لأولياء الأمور والطلاب الجدد قالت فيه: " تحذر الجامعة من التعامل مع أى شخص من خارجها فيما يخص التسجيل بأى من كلياتها وتدعوكم لعدم الاستجابة لأى شخص يدعى المساعدة بمقابل مادى لذا وجب التنبيه " .