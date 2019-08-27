شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان فى المدارس الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية وصلت إلى المدارس الثانوية فى الإدارات والمديريات، موضحة أن أى طالب يرغب فى سحب شهادة إتمام الدراسة فى المرحلة الثانوية الفنية عليه التوجه إلى المدرسة التابع لها لإنهاء إجراءات سحب الملف.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اعتمد أمس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019.

وبلغت نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (68790) وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43%عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (3403)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21% ، وإجمالي نسبة الدورين 96, 96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (36103)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (91068)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضي. Advertisements وبالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج أوضح الدكتور محمد مجاهد أن إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) بلغ (2080)، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض0.33% عن العام الماضي. وفيما يخص مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30572)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي. أما بالنسبة لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (576)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (512)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (12)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (929)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68%عن العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان فى المدارس الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.