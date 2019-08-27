شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة تعالج فهم الجماعات لقضية الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدى منابر مصر، خطبة الجمعة المقبلة، حول مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر، لتعالج التناول الخاطئ لمفهوم وقضية الهجرة، حيث يتناولها المتطرفون على أنها هجرة من المجتمعات، لتأسيس مجتمعات أخرى، بينما تتحدث المنابر عن هجرة الخطأ السلوكى والفكرى إلى نظيره الصحيح لتطوير المجتمع وليس هدمه.

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من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.