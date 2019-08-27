شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع صرف العلاوات المستحقة للعاملين بشركات المنطقة الصناعية والحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فى تنفيذ توجيهات وزارو القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهنى على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، حيث بدأت المديرية فى الإعداد ووضع الخطط للبرامج التدريبية بمركز تدريب مهنى المستقبل خلال العام التدريبى، على 18 مهنة متاحه المهن بالمركز، مع الوضع فى الاعتبار إضافة المهن الجديدة والمستحدثة والمطلوبة فى سوق العمل لتدريب راغبى العمل عليها.

وبدأت المديرية اليوم الثلاثاء من خلال مكاتب التفتيش التابعة لها في تنفيذ توجيهات وزارة القوي العاملة بمتابعة تنفيذ الشركات بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة صرف العلاوات المستحقة للعاملين بهذه الشركات وحصولهم على حقوقهم كاملة.

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كما بدأت المديرية فى إعداد المطبوعات واللافتات للإعلان عن هذه الدورات، من خلال المكتب الإعلامي لوزارة القوي العاملة لتوعية الشباب بالدورات التى ينظمها مركز تدريب المستقبل وأهميتها لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ورشة تدريب على مهنة الخياطة والتفصيل بإحدى القاعات بمبنى القوى العاملة متعدد الأنشطة بقرية الأبطال لمدينة القنطرة شرق بأرض سيناء الذى افتتحه الوزير أمس الإثنين.

وبدأت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية بالتعاون مع كلية التمريض جامعة قناة السويس في الإعلان عن البرنامج التدريبي الثاني على مهنة "جليس مسن" وذلك بعد أن لاقى البرنامج الأول نجاحا كبيرا ووجه الوزير بإضافة برامج تدريبية مشابهة أخرى في مجالات يحتاجها سوق العمل من أجل خفض معدل البطالة ، حيث أثنى على المجهودات التي تبذل والتي أدت فعليا إلى خفض معدل البطالة بالمحافظة .



