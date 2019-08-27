شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبحث الإستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إجتماعا لمتابعة إستعدادات الحكومة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة المتحف واستقبال الزوار والخدمات الأخرى المقدمة لهم. Advertisements وكانت الحكومة قد أعلنت أن مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يتم تنفيذه تصل تكلفته إلى 970 مليون دولار، موضحه أيضا إنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع الآثار الأخرى فأن هناك عدة مشروعات من المقرر الانتهاء منها قبل ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية نحو 1.479 مليار جنيه، تتضمن رفع كفاءة قصر البارون إمبان، واستكمال انشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، بافتتاح القاعة المركزية ونقل المومياوات الملكية، ومشروع ترميم هرم زوسر (سقارة) أول بناء حجري في العالم، والمرحلة الأولى من مشروع إنشاء متحف شرم الشيخ، وكذا مشروع إقامة مصنع المستنسخات الأثرية.

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