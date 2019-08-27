شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة يٌكرم أسرة «مُسعف الأسانسير» بالدقهلية: «زار قبره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الثلاثاء، أسرة المسعف الراحل حمادة المتولي، وزيارة قبره في محافظة الدقهلية، وقدّم شهادة تكريم لأسرته، للتأكيد على دوره الوطني.

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وقال رئيس الهيئة خلال الزيارة إن «الإسعاف برسالته ورجاله قادرين على تخطي الصعب وخوض الشدائد بقلب واحد نابض بحب أهل مصر وخادم أمين للأرواح البريئة الطاهرة والدماء الزكية، مشيرا إن الإسعاف المصري بثوبه الجديد أسرة واحدة يحكمها الود والإخاء والاعتراف بصاحب الفضل في بقاء هذا الكيان وأن المسعف المصري صاحب الرسالة والجندي المقاتل في الميدان».

كان المُسعف حمادة المتولي، قد لقى مصرعه إثر سقوط «الأسانسير» به من الدور الـ 11، الشهر الماضي بعد الانتهاء من إيصال أحد المرضى إلى مستشفى خاص بمنطقة ميدان المحطة بالمنصورة.

وأثارت واقعة وفاة المسعف «حمادة المتولي»، وقتها حالة من الحزن بين زملائه العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وأهالي بلدته الذين أشادوا بأخلاقه وإجادته في عمله خلال السنوات التي عمل فيها بهيئة الإسعاف.