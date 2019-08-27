شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد 3 حرائق في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من إخماد 3 حرائق نتيجة اشتعال النيران في منزلين وحظيرة مواشي.

وتلقي مأمور مركز شرطة الفشن بلاغاً بنشوب حريق بحظيرتي ماشية بقرية كفر درويش، التابعة لدائرة المركز، دون حدوث أي إصابات أو وفيات، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وبالفحص والمعاينة، تبين نشوبه بحظيرة ماشية على مساحة 30 مترا تقريباً منشأة من البلوك الأبيض ومسقوفة بجذوع النخيل والبوص، ملك «سعداوى. ع. ي» 61 عاما، فلاح، وامتداد الحريق إلى حظيرة ماشية مجاورة على مساحة 20 مترا تقريباً منشأة من البلوك الأبيض ومسقوفة بجذوع النخيل والبوص، يمتلكها «راضي. ح. ش» 45 عاما، فلاح، مقيم بذات العنوان، نتج عن الحريق نفوق 4 رؤوس ماشية.

بسؤال مالكي الحظائر، قرروا أنهم فوجئوا باشتعال النيران بالحظيرة الأولى وامتدادها إلى الحظيرة الثانية المجاورة لها، ورجحا أن يكون سببه عقب سيجارة مشتعل، ولم يتهما أحد، ونفياً وجود شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقـم 3331 إداري مركز شرطة الفشن.

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وفي الحريق الثاني تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، بنشوب حريق في منزل بقرية دلهانس دون حدوث أي إصابات أو وفيات، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بسيارتي إطفاء، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة والتحريات اشتعال النيران في توك توك رقم «14032» بني سويف، خاص بمالك المنزل والذي يدعى «محمد. ح. م» 38 عاما، فلاح، وامتداد الحريق إلى ماكينة المياه المجاورة له، ونتج عن الحريق احتراق التوك توك وماكينة مياه وبعض العروق الخشبية، وبسؤال مالك المنزل قرر أنه أثناء تواجده بالمنزل فوجئ باشتعال النيران بالتوك توك الخاص به وامتدادها إلى ماكينة المياه والعروق الخشبية، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوك توك، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقـم 3337 إداري مركز شرطة الفشن.

وفي الحريق الثالث تلقى مأمور مركز شرطة ببا بلاغا بنشوب حريق بشرفة منزل بقرية سدس، دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث حريق بشرفة منزل يمتلكه «محمود. ك. ذ» 35 عاما، سائق، مقيم ذات العنوان.

وتبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي، دون حدوث أي إصابات أو وفيات ونتج عن الحريق، وجود تلفيات محدودة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.