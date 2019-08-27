شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمجيد»: توافر علاج مجاني لـ٩٠ حالة من الصحفيين المصابين بفيروس «سي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن توفير علاج مجاني لـ٩٠ حالة من الزملاء الصحفيين وأعضاء مشروع العلاج، المصابين بفيروس «سي»، على أن تكون الأولوية بأسبقية تقديم الطلب لمشروع العلاج.
وتوجه «عبدالمجيد» بالشكر والتقدير لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، لتحملها نفقات العلاج لتلك الحالات، المعلن توافر علاج لها، فضلًا عن تحملها نفقات علاج عدد مقارب من المصابين بفيروس «سي»، في وقت سابق.
وقالت هناء البوريني، مدير مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، إن المؤسسة، تستهدف دعم خطط التنمية الاجتماعية في مصر، أسسها بنك مصر، في إطار دوره التنموي، وهي كيان مستقل عن البنك، يديرها مجلس أمناء، تمول عددًا من المشروعات التنموية بالمجتمع المصري، من بينها إمداد عدد من المستشفيات الجامعية بمحافظات مصر بأجهزة طبية، ورعاية عدد من الطلاب المتفوقين، من الأيتام والأسر الفقيرة، وترعى عددًا من مشروعات التنمية الشاملة، لعدد من القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.
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