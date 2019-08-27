شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للاستثمار» يبحث ترتيبات تنظيم مؤتمر أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لبحث استعدادات الهيئة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019م، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنظم المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من افريقيا، اضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات عامة، بهدف جذب الاستثمارات إلى القارة الافريقية.

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واستعرض الاجتماع، عدد من الحملات التي ستقوم بها الهيئة خلال الفترة المقبلة للترويج للفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى. وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة تعملان على الترويج للفرص الاستثمارية في كافة المشروعات القومية الكبرى خاصة في وسائل الاعلام الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال ميكنة والأرشفة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار استخدام افضل النظم العالمية، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ضوابط العمل في المناطق الحرة، بما يضمن الحفاظ على مرافق المناطق الحرة بعد اعمال التطوير التي تمت وتتم حاليا من أجل التيسير على المستثمرين.

قرر المجلس زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة ماعدا منطقة قفط بداية من يناير 2020، لتكون 5 دولار/ م 2 للصناعى و9 دولار/ م 2 للتخزين والخدمى و18 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و28 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وزيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولار / م2 للصناعى و11 دولار / م2 للتخزينى والخدمى و20 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و30 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وذلك بعد اعمال التطوير التي تمت مؤخرا في المناطق الحرة وتحسين مستوى الخدمات بها.

واستعرض المجلس، الخطة التدريبية للعاملين بالهيئة في مختلف القطاعات حيث من المنتظر أن يتم اجراء 98 برنامج تدريبى خلال العام المالى 2019-2020 يستفيد منه 1933 عامل بالهيئة.