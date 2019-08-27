شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: أول محرم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الأول من شهر محرم، عيد رأس السنة الهجرية 1441، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
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