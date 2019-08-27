شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مع الرئيس التنفيذي لـ«فودافون مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومنت كورتيل، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتشجيع التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة.

وأبدى «شاكر» ترحيبه في بداية اللقاء بالتعاون مع شركة فودافون في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومجال العدادات الذكية، كما إشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

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وأعرب الكسندر فرومنت كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر للاتصالات عن رغبته في الاستثمار والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون في مجال العدادات الذكية، مشيرًا إلى خطة فودافون التي تتضمن التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة عبر دول العالم بحلول عام 2025 بدءاً بمصر.

وأوضح «شاكر» أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حالياً بإعداد المعايير الجديدة الخاصة بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة .

ووجه ألكسندر فرومنت الدعوة للدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات قطاع الكهرباء لزيارة مركز الابتكارات بشركة فودافون مصر وذلك للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة بالشركة والتي يمكن الاستفادة منها في شركات التوزيع ومجال العدادات الذكية.

تأتى هذه الاجتماعات في إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية.