شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع النقل البحري: نسعى لتأهيل البحارة المصريين لسوق العمل العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، إن القطاع يسعى لتقنين أوضاع البحارة المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي وذلك من أجل خلق فرص عمل.

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جاء ذلك في كلمته، خلال الاحتفالية التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، بمناسبة يوم البحار، تحت رعاية ‏أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعه الدول العربية.

وأشار صالح، إلى أهمية تأهيل وتدريب البحارة المصريين في ظل التقدم التكنولوجي في صناعة النقل البحري خاصة ما يتعلق ببناء السفن وعمليات الشحن والتفريغ.

ولفت رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن دولة الفلبين رغم صغر مساحتها إلا أنها تمتلك عددا كبيرا من البحارة المدربين على أعلى مستوى وهم مصدر من مصادر الدخل القومي بالنسبة لها.‏