شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة وتلقى طلبات القبول والتحويلات بالمدرسة الدولية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الدراسة وتلقى طلبات القبول والتحويلات، ودخول المدرسة الدولية بالغردقة العمل مع بداية العام الدراسي 2019-2020، حيث أكد اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وبجميع الأنشطة لحل المشاكل التي تواجهنا، مثل وجود كثافة عالية في بعض مدارس المحافظة، خصوصا الغردقة، مضيفًا أن المحافظة اعتبرت أن النزول بالكثافة المثالية لعدد الطلاب بالفصول وهي 36 طالبًا بالفصل هدف استراتيجي للمحافظة، ولتحقيق ذلك قامت المحافظة بتوفير عدد من قطع الأراضي الجاهزة لإنشاء المدارس عليها.

كما وافق عبدالله على تخصيص محول كهرباء خاص بالمدرسة، نظراً لاحتياج تعزيز القدرات الكهربائية لاستكمال التجهيزات الضرورية لبدء تشغيل الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020/2019م، ومنها التكييفات، لتكون جميع الفصول مكيفة فهو شرط من شروط الحصول على الاعتماد الدولى.

من جانبه، أكد الدكتور عادل يونس، رئيس قطاع الجودة والمتابعة والتقييم في صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم، أن المدرسة تعمل بنظام التعليم الأمريكي، وأن فريق العمل مكون من مديرة مدرسة أجنبية، ورؤساء أقسام أجانب، أما المعلمون فهم أجانب ومصريو، وذلك لتقديم منتج تعليمى مختلف بمحافظة البحر الأحمر، وأنه يتم قبول طلبات القبول والتحويلات للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وتقع المدرسة بمنطقة الأحياء بتقسيم النور بالغردقة، بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وتقام على مساحة 20 ألف متر مسطح، وتحتوى على 48 فصلًا بتكلفة 23 مليون جنيه.