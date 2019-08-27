شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أذربيجان بالقاهرة يبحث دعم جامعة عين شمس لتدشين مركز ثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، السفير الأذربيجانى بالقاهرة " تورال رضاييف"، بمقر قصر الزعفران ، بحضور الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن و الدكتورة إسراء عبد السيد، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، حيث بحث الجانبان سبل التعاون الثنائى المشترك فى مجالات النفط والفنون والعلوم و تبادل الأساتذة و الطلاب.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، بعمق الروابط الثقافية التى تربط البلدين، مؤكداً أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات فاعلة فى مجال رعاية و دعم الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حرصاً على توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع مختلف جامعات العالم.

من جانبه أبدى السفير تورال رضاييف، رغبة بلاده في تدشين مركز ثقافي أذربيجانى بالقاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس ، مشيراً إلى الحرص على الاستفادة من الخبرات و الكوادر التي تمتلكها جامعة عين شمس باعتبارها من أقدم و أعرق الجامعات المصرية و الإفريقية.

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كما بحث الجانبان أوجه الاستفادة من تخصصات النفط و العلوم و الفنون بأذربيجان ، ووجه المتينى بدراسة إمكانية استفادة كلية الهندسة من تخصصى هندسة النفط و الهندسة الطبية ؛ وذلك بهدف فتح آفاق علمية و بحثية و أكاديمية جديدة بالجامعة .

كما استعرض السفير الأذربيجاني الإمكانات العلمية و البحثية بدولة أذربيجان ، حيث يوجد بها 16 جامعة حكومية و 22 جامعة مستقلة ، كما تعد جامعة باكو الجامعة الأم و تأسست في عام 1919.